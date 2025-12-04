Le conduttrici licenziate alla Qvc Televendite bloccate dallo sciopero E l’emittente rimedia con le repliche

"Per non andare in nero, in mattinata hanno mandato in onda repliche. Non era mai successo. In video, però, c’erano le conduttrici licenziate". Ieri, alla Qvc di Brugherio, colosso delle televendite, canale 32 del digitale terrestre, è stato il giorno dello sciopero per opporsi al benservito alle quattro presentatrici, perno della formula dello shopping online fra i più amati della televisione. "Sono stati costretti a rimediare grazie alla forte adesione alla protesta – dicono Daniele Bonanno (Fistel-Cisl) e Massimiliano Pavan (Slc-Cgil) – una soluzione un po’ goffa che però racconta il clima, dopo la doccia fredda dell’esternalizzazione e la rottura del tavolo sindacale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le conduttrici licenziate alla Qvc. Televendite bloccate dallo sciopero. E l’emittente rimedia con le repliche

