Le certificazioni professionali di cybersecurity in Italia e il rischio delle Fake Certifications

Nel panorama della sicurezza informatica italiana sta emergendo una contraddizione che rischia di generare conseguenze rilevanti per enti, aziende e per la resilienza del Paese. Da un lato, infatti, cresce rapidamente la domanda di figure specializzate come Ethical Hacker, SOC Specialist, Digital Forensic Expert e Information Security Officer; dall’altro, le imprese faticano a trovare professionisti realmente qualificati. Questo squilibrio finisce per alimentare un fenomeno sempre più diffuso: quello delle “Fake Certifications”. Quando si parla di “Fake Certifications”, ci si riferisce ad attestati privati che vengono presentati come certificazioni professionali pur non possedendo alcun riconoscimento formale, né sul mercato italiano né in ambito internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Le certificazioni professionali di cybersecurity in Italia e il rischio delle “Fake Certifications”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perché è importante un docente qualificato e con esperienza certificata? Quando scegli un percorso formativo, non basta che l’argomento sia interessante: è fondamentale che chi lo insegna abbia esperienza concreta, certificazioni professionali e capacità - facebook.com Vai su Facebook

NIS2 in Italia, cosa cambia per i vertici aziendali: una guida pratica - Come NIS2, linee guida ACN e certificazioni ISO ridisegnano la governance della cybersecurity e le responsabilità di CdA e vertici NIS. Come scrive agendadigitale.eu

Cybersecurity: allarme sulle "Fake Certifications" - La scarsità di talenti alimenta la proliferazione di attestati privati privi di riconoscimento formale. Segnala msn.com

Bus con certificazione cybersecurity - Reinova, azienda specializzata in sviluppo, test e validazione di componenti per powertrain elettrico e ibrido, ha creato una business unit dedicata alla certificazione di conformità alle nuove regole ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Mpg System ottiene la certificazione "Cybersecurity Made in Europe" - Mpg System, azienda italiana operante nel campo della sicurezza informatica, è lieta di annunciare di aver ricevuto la certificazione "Cybersecurity Made in Europe", un ... adnkronos.com scrive

Microsoft insegna la Cybersecurity ad aziende, studenti e professionisti - Microsoft Italia ha annnunciato un nuovo progetto per accelerare la crescita e competitività del Paese, attraverso programmi di formazione in competenze digitali tra studenti e professionisti col fine ... huffingtonpost.it scrive

Italian Security Awards 2025: il Premio al meglio della cybersecurity italiana raddoppia - Seconda edizione per ISA: il magazine SecurityOpenLab di G11 Media premiano ancora una volta l’eccellenza nel mercato italiano della cybersecurity. impresacity.it scrive