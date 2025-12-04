Le canzoni e gli album più ascoltati su Spotify nel 2025

Sono oltre 700 milioni gli utenti di Spotify in tutto il mondo, un numero che trasforma gli ascolti individuali in tendenze collettive. Quindi, come ogni anno, è arrivato il momento di scoprire che cosa hanno ascoltato gli utenti della piattaforma:   Iniziamo dalla classifica degli album più ascoltati in Italia, dove troviamo al primo posto Tutta vita sempre di Olly, seguito da Dio lo sa di Geolier e Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva. Le tre canzoni più ascoltate in Italia sono state: Balorda nostalgia di Olly e Juli, Incoscienti Giovani di Achille Lauro e Neon di Sfera Ebbasta e Shiva. 🔗 Leggi su Panorama.it

