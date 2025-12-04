Le bombe sui narcos inguaiano il Pentagono Ora Hegseth è a rischio
Il Manuale del Diritto di guerra del Pentagono è chiaro: «Le persone che sono state rese incoscienti o altrimenti incapaci da ferite, malattie o naufragio, al punto da non essere più in grado di combattere, sono fuori combattimento». In sintesi, l'uccisione deliberata di naufraghi è illegale. È il punto cruciale attorno al quale ruota il pasticciaccio - l'ennesimo - nel quale si trova il segretario alla Difesa Pete Hegseth, dopo che nei giorni scorsi il Washington Post ha rivelato alcuni dettagli dell'attacco con il quale il 2 settembre la US Navy ha colpito un'imbarcazione di presunti narcotrafficanti venezuelani, uccidendo 11 persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
