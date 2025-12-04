Pescara, 4 dicembre 2025 – È fissata per oggi l’udienza al Tribunale dei minori dell’Aquila per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che sperano in una revoca dell’ordinanza con cui i giudici hanno deciso l’allontanamento dei tre figli in una struttura protetta. La coppia anglo australiana,che fino a due settimane fa viveva con i bambini in un casolare nel bosco di Palmoli, si è vista sospendere temporaneamente la responsabilità genitoriale dopo una relazione dei servizi sociali che indicava criticità nell’alloggio, sprovvisto di acqua, elettricità e servizi igienici, e rischi per lo sviluppo psico affettivo dei minori, legati a una “condizione di isolamento” ( i ragazzi non frequentano la scuola ma fanno home schooling ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le aperture della giudice sulla famiglia del bosco: “L’obiettivo è tutelare il diritto dei bambini alla felicità”