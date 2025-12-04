Il brano, scritto dalla cantante e poetessa Flora Contento (testo) e lo stesso Caliendo (musica), è stato pubblicato dall’etichetta discografica Officine della MusicaN.M.Project. La canzone è stata in anteprima rivelata al pubblico durante il ''50 Vite Tour'', sebbene adattata in chiave live. In. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Le 50 vite di Gianfranco Caliendo: un nuovo singolo per celebrare cinque decadi di carriera