Lazio-Milan tifosi rossoneri ‘spaccati a metà’ | c’entra Allegri

Il match di Coppa Italia, di scena all’Olimpico, ha scatenato i tifosi sui social: Allegri e la squadra rossonera nel mirino Gli Ottavi di finale, la possibilità di un primo passo per affrontare nel prossimo turno di Coppa Italia il Bologna. Oggi, però, i riflettori di Lazio-Milan si sono presto spostati sulla sponda rossonera. (Ansafoto) – Calciomercato.it La prestazione del ‘Diavolo’, sin dai primi minuti di gioco, non ha affatto convinto il popolo milanista che si è ritrovato davanti ad un gruppo scarico, spesso in balia della manovra della Lazio di Sarri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Milan, tifosi rossoneri ‘spaccati a metà’: c’entra Allegri

