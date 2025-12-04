Lazio-Milan rivincita ad alta tensione Allegri rilancia Jashari e forse Pulisic

"Troveremo un bell’ambiente “riscaldato“, come sempre a Roma. Ma sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato". Dopo le polemiche e il veleno nella coda di cinque giorni fa a San Siro, è ancora Milan contro Lazio. Questa volta all’Olimpico, contro i biancocelesti arrabbiati e motivati, desiderosi certamente di prendersi la rivincità dopo la sconfitta di misura in campionato. In palio l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, e come dice Massimiliano Allegri "la manifestazione non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti giustamente il trofeo interessa a tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Milan, rivincita ad alta tensione. Allegri rilancia Jashari e (forse) Pulisic

