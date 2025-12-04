Lazio-Milan pioggia di fischi per i rossoneri in Coppa Italia Cos’è successo

(Adnkronos) – Gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan di oggi, giovedì 4 dicembre, iniziano sotto una pioggia di fischi. Il motivo? I tifosi biancocelesti, anche con un passaparola sui social, hanno deciso di farsi sentire fin dai primi minuti per creare un ambiente infuocato contro i rossoneri, dopo l'episodio del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Coppa Italia, in campo Lazio-Milan: Estupinan e Mandas titolari Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atalanta-genoa-napoli-cagliari-inter-venezia-bologna-parma-lazi - facebook.com Vai su Facebook

#Lazio- #Milan, le formazioni ufficiali Vai su X

Lazio-Milan, pioggia di fischi per i rossoneri in Coppa Italia. Cos'è successo - Gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan di oggi, giovedì 4 dicembre, iniziano sotto una pioggia di fischi. Si legge su msn.com

Milan Lazio 1 - 0. Decide Leao, caos nel finale: Allegri espulso - E dire che la partita, nel primo tempo, era stata davvero poco interessante, con solo due tiri in porta; salvo poi aprirsi nella ripresa, quando le squadre si sono allungate, fino al bel gol di Leao, ... Lo riporta rainews.it

Furia Lazio per il rigore non dato contro il Milan: "Le immagini parlano da sole" - La Lazio è ancora su tutte le furie dopo la partita persa per 1 a 0 contro il Milan a San Siro. Scrive romatoday.it

Tocco di mano in area rossonera, proteste e Allegri espulso: caos nel finale di Milan-Lazio - Succede di tutto nel recupero del big match di Serie A di oggi, sabato 29 novembre, tra rossoneri e biancocelesti: sul risultato di 1- Secondo msn.com