Lazio Milan i convocati di Sarri | c’è un recupero per il tecnico biancoceleste Quel giocatore resta fuori dai programmi
Lazio Milan, i convocati di Sarri. Nessuna sorpresa per Hysaj, che resta fuori dai programmi. Presente, invece, Cancellieri. La lista completa Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per Lazio Milan. Presente Cancellieri dopo l’infortunio mentre ancora niente chiamata per Hysaj. La lista completa: Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 21 chiudono la tre giorni di Coppa #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Milan: Sky, Dazn, Mediaset o NOW? Dove vederla in streaming e in tv Vai su X
Lazio Milan, i convocati di Maurizio Sarri per il match di Coppa Italia: c’è un gradito ritorno per il tecnico biancoceleste. Confermata una assenza - Niente Hysaj mentre la buona notizia è il rientro a disposizione di Cancellieri Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per Lazio Milan. Riporta lazionews24.com
Lazio, i convocati di Sarri per il Milan: torna Cancellieri, out Hysaj - Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan. Come scrive lalaziosiamonoi.it
Coppa Italia, i convocati di Sarri per Lazio-Milan: si rivede Cancellieri - Questa sera la Lazio scende in campo all’Olimpico per affrontare il Milan dopo il ko contro i rossoneri della scorsa settimana. Secondo msn.com
Lazio - Milan, Sarri riabbraccia Cancellieri ma lascia fuori Hysaj - LA LISTA DEI CONVOCATI - La Lazio attraverso i suoi canali social ha diffuso la lista dei convocati di Mister Sarri per la gara di questa sera valevole per ... Lo riporta noibiancocelesti.com
La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Milan - Diramata la lista dei convocati della Lazio da mister Sarri in vista della sfida, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro il Milan in programma questa sera alle ore 21:00 all'Olimpic ... Segnala laziopress.it
Lazio, i convocati di Sarri per la sfida contro il Milan: torna Cancellieri - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro il Milan: torna a disposizione Cancellieri, out invece Hysaj. milannews.it scrive