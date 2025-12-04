Lazio Milan Fabiani nel pre gara | Noi accettiamo chi viene ad arbitrare L’errore umano fa parte del gioco Dopo San Siro…

Il dirigente biancoceleste Fabiani è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset a ridosso del calcio d’inizio di Lazio Milan A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo Fabiani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset DOPO SILENZIO STAMPA – «A caldo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio Milan, Fabiani nel pre gara: «Noi accettiamo chi viene ad arbitrare. L’errore umano fa parte del gioco. Dopo San Siro…»

Approfondisci con queste news

Coppa Italia, in campo Lazio-Milan: Estupinan e Mandas titolari Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atalanta-genoa-napoli-cagliari-inter-venezia-bologna-parma-lazi - facebook.com Vai su Facebook

#Lazio- #Milan, le formazioni ufficiali Vai su X

Lazio Milan, parla Fabiani: «San Siro? A caldo abbiamo preferito non parlare, ecco perchè. Sarri? Lui è il nostro faro e la nostra guida» - Fabiani dirigente biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset a pochi minuti dall’inizio di Lazio Milan Il ds Fabiani a pochi minuti dall’inizio di Lazio Milan, match valevole per gli ... lazionews24.com scrive

Milan-Lazio, Fabiani nel pre: “Abbiamo incontrato Sarri per fare un punto. Sul Flaminio..." - Abbiamo fatto il punto della situazione, un programma sviluppare, che significa far crescere ancora di più questa squadra. Da laziopress.it

Lazio-Milan, Lotito: “Scendiamo in campo con un conto in sospeso” - Le dichiarazioni del patron biancoceleste, intervenuto prima del fischio di inizio del match direttamente dallo Sky Box dello stadio Olimpico ... Segnala cittaceleste.it

Lazio-Milan, Fabiani: “Dobbiamo spegnere certe polemiche. Sarri il nostro faro” - Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, intervenuto prima del fischio di inizio del match direttamente dal campo dello stadio Olimpico ... Segnala msn.com

Lazio, Mattei non ci sta: «Fabiani ha parlato come Lotito sabato: ha detto tutto e non ha detto niente» - Lazio, Mattei durissimo: «Fabiani ha parlato come Lotito sabato: ha detto tutto e non ha detto niente». Si legge su lazionews24.com

Lazio, Fabiani non sa cosa dire: la critica di Mattei - Milan, commentando le parole di Fabiani nel pre partita, il rigore non dato e il silenzio stampa del club biancoceleste. Lo riporta lalaziosiamonoi.it