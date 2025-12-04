Lazio-Milan big match degli ottavi di Coppa Italia | orario formazioni e dove vederlo in TV e streaming
Sfida ad alta tensione all'Olimpico tra Lazio e Milan negli ottavi di Coppa Italia: ecco l'orario del match, le probabili formazioni e tutte le indicazioni per seguirlo in TV e in streaming. Un duello avvincente attende i tifosi di calcio questa sera, giovedì 4 dicembre, con il big match degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa: la Lazio ospita il Milan in gara secca. La vincente staccherà il pass per i Quarti di finale a cui sono già approdate quattro squadre. Ecco a che ora e dove vederla e le probabili formazioni scelte da Allegri e Sarri. Orario e dove vedere in chiaro e streaming Lazio-Milan di Coppa Italia La partita tra Lazio e Milan è in programma per le ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, Il match sarà visibile . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
