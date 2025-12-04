Lazio-Milan 1-0 90? | sconfitta immeritata ed eliminazione cocente | Coppa Italia News

Pianetamilan.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Olimpico' di Roma tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lazio milan 1 0 90 sconfitta immeritata ed eliminazione cocente coppa italia news

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan 1-0 (90?): sconfitta immeritata ed eliminazione cocente | Coppa Italia News

Leggi anche questi approfondimenti

lazio milan 1 0Lazio-Milan 1-0, pagelle e tabellino: Zaccagni ci mette la testa, assist di Nuno Tavares, De Winter disattento, Leao spreca, Ricci timido, Noslin entra bene - 0 contro il Milan e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia dove affronterà il Bologna. msn.com scrive

lazio milan 1 0Lazio-Milan 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: Zaccagni a segno! - Milan di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it

lazio milan 1 0Lazio-Milan 1-0, le pagelle dei biancocelesti: un muro Gila e Romagnoli (7), Zaccagni gladiatore (7,5) - I biancocelesti ora sfideranno il Bologna, detentore del trofeo. Come scrive leggo.it

lazio milan 1 0Lazio-Milan di Coppa Italia, il risultato 1-0: decide il gol di Zaccagni biancocelesti ai quarti - Partita molto combattuta con la squadra di Sarri che prevale nel primo tempo ma che rischia più volte nella ripresa prima di segnare il gol decisivo. Segnala corriere.it

lazio milan 1 0Coppa Italia, ottavi di finale: Bologna-Parma finisce 2-1. Lazio-Milan 1-0 - I detentori del torneo, guidati da Vincenzo Italiano, hanno ottenuto la qualificazione al prossimo turno. Riporta tg24.sky.it

lazio milan 1 0DIRETTA - Lazio-Milan 1-0: Zaccagni sblocca la partita! - Coppa Italia Frecciarossa | Ottavi di finale Giovedì 4 dicembre 2025, ore 21:00 Stadio Olimpico, Roma LAZIO- Lo riporta lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Milan 1 0