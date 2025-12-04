Pisa, 4 dicembre 2025 – Un incarico di rilievo, che rappresenta un chiaro riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e della fiducia costruita nel tempo. La FIT-CISL di Pisa ha infatti assegnato a Giovanni Sicca le deleghe di Responsabile Provinciale del settore Igiene Ambientale, un ruolo chiave per la tutela e la rappresentanza dei lavoratori impegnati nei servizi ambientali della provincia. La nomina arriva dopo mesi di presenza costante nei cantieri e di intenso impegno sindacale. e rappresenta per il neo responsabile non solo un passo avanti nel proprio percorso, ma anche un segnale forte da parte dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro: Giovanni Sicca è il nuovo responsabile del settore igiene ambientale per Fit-Cisl