Lavoro | Giovanni Sicca è il nuovo responsabile del settore igiene ambientale per Fit-Cisl

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 4 dicembre 2025 – Un incarico di rilievo, che rappresenta un chiaro riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e della fiducia costruita nel tempo. La FIT-CISL di Pisa ha infatti assegnato a Giovanni Sicca le deleghe di Responsabile Provinciale del settore Igiene Ambientale, un ruolo chiave per la tutela e la rappresentanza dei lavoratori impegnati nei servizi ambientali della provincia. La nomina arriva dopo mesi di presenza costante nei cantieri e di intenso impegno sindacale. e rappresenta per il neo responsabile non solo un passo avanti nel proprio percorso, ma anche un segnale forte da parte dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavoro giovanni sicca 232 il nuovo responsabile del settore igiene ambientale per fit cisl

© Lanazione.it - Lavoro: Giovanni Sicca è il nuovo responsabile del settore igiene ambientale per Fit-Cisl

Approfondisci con queste news

lavoro giovanni sicca 232Lavoro: Giovanni Sicca &#232; il nuovo responsabile del settore igiene ambientale per Fit-Cisl - Pisa, 4 dicembre 2025 – Un incarico di rilievo, che rappresenta un chiaro riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e della fiducia costruita nel tempo. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Giovanni Sicca 232