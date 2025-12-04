Lavoro finito non c’è niente che porta a lui Garlasco la svolta nelle ultime ore
Il lungo e meticoloso lavoro peritale, ordinato dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, sul materiale raccolto nella villetta di via Pascoli a Garlasco, teatro del tragico omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, è finalmente giunto a un punto cruciale. Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, intorno alle 14.30, le parti coinvolte hanno ricevuto un’e-mail firmata dalla genetista Denise Albani, dal dattiloscopista Domenico Marchigiani e dal perito Giovanni Di Censo. I tre esperti hanno comunicato di aver depositato le loro relazioni relative all’incidente probatorio che riguarda Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio in concorso della giovane ventiseienne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
La fuga è appena iniziata! Un ultimo lavoro. Una volta finito. Se ti sei perso le nostre offerte del Black Friday, questa è la tua ultima occasione per assicurarti un'offerta incredibile durante la Cyber Week! Clicca sul per acquistare FINO AL 50% DI SCO - facebook.com Vai su Facebook
Andy, abbiamo visto primi giorni di lavoro più facili #Tennis #Murray #Djokovic Vai su X
Porta sfondata col piccone poi «andiamo, lavoro finito» – Bientina, il paese martoriato dai furti: «Ora ronde di vicinato» - «Siamo stufi di questa situazione, questo è sempre stato un posto tranquillo ma ultimamente i furti in casa sono all’ordine del giorno. Come scrive msn.com