Lavoro finito non c’è niente che porta a lui Garlasco la svolta nelle ultime ore

Il lungo e meticoloso lavoro peritale, ordinato dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, sul materiale raccolto nella villetta di via Pascoli a Garlasco, teatro del tragico omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, è finalmente giunto a un punto cruciale. Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, intorno alle 14.30, le parti coinvolte hanno ricevuto un'e-mail firmata dalla genetista Denise Albani, dal dattiloscopista Domenico Marchigiani e dal perito Giovanni Di Censo. I tre esperti hanno comunicato di aver depositato le loro relazioni relative all'incidente probatorio che riguarda Andrea Sempio, oggi indagato per l'omicidio in concorso della giovane ventiseienne.

