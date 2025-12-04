Lavoro finito la svolta su Sempio Garlasco la notizia su impronte e tracce in casa Poggi

Il lungo lavoro peritale disposto dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, sul materiale raccolto nella villetta di via Pascoli a Garlasco, teatro dell’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, giunge ora al suo punto di svolta. Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, intorno alle 14.30, le parti hanno ricevuto una mail firmata dalla genetista Denise Albani, dal dattiloscopista Domenico Marchigiani e dal perito Giovanni Di Censo. I tre esperti hanno comunicato di aver depositato le rispettive relazioni relative all’incidente probatorio che riguarda Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio in concorso della giovane ventiseienne. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

