Lavoro Al Awadhi Q8 | Innovazione e logistica ecologica per rivoluzione inclusiva

Roma, 4 dic. (AdnkronosLabitalia) - “Stiamo assistendo ad una quarta rivoluzione industriale. Una rivoluzione che sicuramente cambierà - come già sta facendo - il nostro modo di esistere e lavorare, ma anche di interagire tra noi. Forse è il momento di chiederci cosa possiamo fare per evitare che questa rivoluzione ci travolga, applicando tutto quello che sappiamo fare, e che possiamo attuare, attraverso una logistica ecologica, a beneficio di tutti. Quindi trovare delle soluzioni inclusive che facciano sentire tutti parte di un ecosistema che possa portare eventualmente benefici concreti a tutta la comunità mondiale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lavoro, Al Awadhi (Q8): "Innovazione e logistica ecologica per rivoluzione inclusiva"

