Lavori | avviata la ristrutturazione di 8 alloggi Erp a Madonna dell’Acqua
San Giuliano Terme (PI), 4 dicembre 2025 – Sono ufficialmente partiti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di otto alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in Via Aurelia ai civici 25, 27 e 29, nella frazione di Madonna dell'Acqua. L'intervento, finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Unione Europea - Next Generation EU, rappresenta un'importante opportunità per restituire alla comunità abitazioni moderne, sicure ed efficienti dal punto di vista energetico. Il progetto rientra nelle risorse destinate all'inclusione e alla coesione sociale, in particolare per il sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità nella fascia di età sopra i 65 anni, e nasce dalla partecipazione congiunta del Comune di San Giuliano Terme e della Società della Salute Pisana al bando europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Guasto al semaforo tra via Negusanti e via Palazzi: avviata la procedura di ripristino. Il malfunzionamento è dovuto al tranciamento accidentale dei cavi di alimentazione durante i lavori di posa della fibra ottica. Domani è previsto il sopralluogo dei tecnici i - facebook.com Vai su Facebook
Al via rinascita Museo del Territorio di Foggia: avviata prima fase lavori di restauro e riallestimento #FOGGIA #MUSEO #TERRITORIO #LAVORI tinyurl.com/2xhpuwj8 Vai su X
Lavori: avviata la ristrutturazione di 8 alloggi Erp a Madonna dell’Acqua - San Giuliano Terme (PI), 4 dicembre 2025 – Sono ufficialmente partiti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di otto alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in Via Aurelia ai civici ... Secondo lanazione.it
Lavori di ristrutturazione da affidare in corso d'opera a una nuova ditta - Sì, può far eseguire i lavori esterni da una ditta diversa, anche se si tratta della fase finale di un intervento edilizio già avviato con altra impresa. Lo riporta corriere.it
Truffa a Stato su finti bonus edilizi per lavori fino 1,8 mln - La guardia di finanza di Pisa ha scoperto una società che ha incassato indebitamente 1,8 milioni di euro di erogazioni pubbliche grazie a bonus fiscali su lavori di ristrutturazione in realtà nei ... Scrive ansa.it