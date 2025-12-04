San Giuliano Terme (PI), 4 dicembre 2025 – Sono ufficialmente partiti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di otto alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in Via Aurelia ai civici 25, 27 e 29, nella frazione di Madonna dell'Acqua. L'intervento, finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Unione Europea - Next Generation EU, rappresenta un'importante opportunità per restituire alla comunità abitazioni moderne, sicure ed efficienti dal punto di vista energetico. Il progetto rientra nelle risorse destinate all'inclusione e alla coesione sociale, in particolare per il sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità nella fascia di età sopra i 65 anni, e nasce dalla partecipazione congiunta del Comune di San Giuliano Terme e della Società della Salute Pisana al bando europeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori: avviata la ristrutturazione di 8 alloggi Erp a Madonna dell’Acqua