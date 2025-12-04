Lavori alla stazione di Catanzaro Lido tutte le modifiche sulla linea jonica

Per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria nella stazione di Catanzaro Lido scatteranno modifiche alla circolazione dei treni dalle ore 13 di sabato 6 dicembre alle ore 5:00 di domenica 7 dicembre.Per garantire la continuità del servizio, per i treni del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

lavori stazione catanzaro lidoLavori alla stazione di Catanzaro Lido, modifiche alla circolazione dei treni - Trenitalia annuncia modifiche alla circolazione dei treni in Calabria tra il 6 e il 7 dicembre prossimi per lavori di ammodernamento della rete ferroviaria presso la stazione di Catanzaro Lido. Lo riporta cn24tv.it

