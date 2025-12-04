Lavori alla stazione di Catanzaro Lido tutte le modifiche sulla linea jonica
Per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria nella stazione di Catanzaro Lido scatteranno modifiche alla circolazione dei treni dalle ore 13 di sabato 6 dicembre alle ore 5:00 di domenica 7 dicembre.Per garantire la continuità del servizio, per i treni del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il sindaco Lorenzi annuncia le date di fine lavori attorno alla vecchia stazione: dicembre 2026 per i seicento posti d’auto, giugno 2027 per le ristrutturazioni - facebook.com Vai su Facebook
