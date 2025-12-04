Lavoratori Ikea in sciopero | Diritti dignità trattativa L’azienda | riapriamo il dialogo
"Diritti, dignità e una trattativa vera". Sciopero all’Ikea, dopo l’ennesima rottura sull’integrativo, scaduto dal 2019 nel gigante svedese del mobile low cost. "Le condizioni di lavoro sono peggiorate e impegni storici presi con i dipendenti sono stati disattesi - spiegano Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil -. Ai part-time con pause ridotte è stato negato l’accesso in mensa". L’azienda replica:" Pronti a riaprire il dialogo". Ma non basta a scongiurare la protesta, che scatterà domani con manifestazione e presidio a Carugate. "Ikea continua ad agire unilateralmente, le relazioni sindacali sono critiche da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
