Lavatrice Hisense da 8 kg in classe A-20% | ora a soli 295 € su Amazon

Scopri Hisense WF1Q8041BT: lavatrice da 8 kg con motore inverter, 1400 giri e classe energetica A-20%. Ora al prezzo più conveniente di sempre. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Lavatrice Hisense da 8 kg in classe A-20%: ora a soli 295 € su Amazon

Hisense WF1Q8041BT - Lavatrice a Carica Frontale 8 Kg, 1400 rpm 295,00€ invece di 449,00€

