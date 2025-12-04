– Un grave incidente stradale in California ha causato la morte di Ivana Balistreri, 29 anni, e della sua bambina Liliana, di soli due anni. L’episodio si è verificato il 2 dicembre 2025 nei pressi di San Josè, lungo la Highway 87. Le vittime viaggiavano a bordo di una Tesla quando il veicolo è rimasto coinvolto in uno scontro che ha innescato un incendio di vaste proporzioni. . Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti americani, il sinistro avrebbe interessato almeno tre veicoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - L’auto esplode, Ivana e Liliana morte sul colpo: erano mamma e figlia