Laureati magistrali eccellenti La rettrice premia 150 studenti
Dean’s list, ovvero i migliori dei migliori. All’ Università Liuc - Carlo Cattaneo gli studenti più bravi sono stati premiati nel corso di una cerimonia. Il rettore, Anna Gervasoni, ha voluto assegnare gli attestati di merito ai laureati magistrali eccellenti. In aula Bussolati erano circa 150 i presenti, accompagnati da parenti e amici: donne e uomini che hanno ottenuto i migliori risultati accademici, 110 e lode, con una media superiore a 2930 e che ora fanno parte della Dean’s list della Liuc. In un clima di festa, i laureati di diverse età hanno risposto con entusiasmo all’invito del Rettore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
