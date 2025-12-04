Laura Pausini il nuovo singolo è Ritorno ad amare

Fuori domani il nuovo singolo di Laura Pausini dal titolo Ritorno ad amare. Fuori domani venerdì 5 dicembre il nuovo singolo di Laura Pausini dal titolo Ritorno ad amare. Il brano, scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), sarà pubblicato nella versione di Laura per Warner Records Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, prodotto e arrangiato da Paolo Carta e la stessa Laura. “Il mio legame musicale e affettivo con Biagio Antonacci risale agli anni 90 – commenta Laura Pausini. Ho amato da subito questa canzone, che mi é servita tanto nel 2001, diventando per me una compagna, una maestra, in un momento di grande cambiamento personale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

