L’attesa della piazza viola Il patto i tifosi la svolta | Tutti in massa a Reggio Ma ora tocca ai giocatori
Di fronte alla nebbia che avvolge il presente viola, a Bergamo è successo qualcosa che ha squarciato l’aria: un patto, simbolico ma potentissimo, stretto tra la Fiorentina e il suo popolo. Un gesto nato sotto la curva, quando squadra e tifosi dopo l’ennesima sconfitta si sono guardati negli occhi scegliendo di non mollare. Da lì è partita una scossa che sabato si trasformerà in un esodo: a Reggio Emilia saranno almeno 3.000 i sostenitori viola presenti, un settore ospiti quasi pieno in un momento in cui sarebbe stato più facile restare a casa. "Deve essere più importante per i giocatori che per i tifosi questo patto - sottolinea Federico De Sinopoli dell’ATF -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
