L' Athletic Palermo rafforza il suo attacco | ingaggiato Paolo Grillo ex Cittadella con un passato in Serie B

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Grillo vanta in carriera 142 presenze in Serie C e più di 50 in Serie D. Reduce dall’esperienza alla Reggina, l’attaccante nativo di Partinico ha vestito le maglie di Siena, Vibonese, Sicula Leonzio, Akragas, Messina, Siracusa, Pro Vercelli, Catanzaro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'Athletic Palermo rafforza il suo attacco: ingaggiato Paolo Grillo, ex Cittadella con un passato in Serie B

