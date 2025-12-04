L' Athletic Palermo rafforza il suo attacco | ingaggiato Paolo Grillo ex Cittadella con un passato in Serie B

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Grillo vanta in carriera 142 presenze in Serie C e più di 50 in Serie D. Reduce dall’esperienza alla Reggina, l’attaccante nativo di Partinico ha vestito le maglie di Siena, Vibonese, Sicula Leonzio, Akragas, Messina, Siracusa, Pro Vercelli, Catanzaro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

l athletic palermo rafforza il suo attacco ingaggiato paolo grillo ex cittadella con un passato in serie b

© Palermotoday.it - L'Athletic Palermo rafforza il suo attacco: ingaggiato Paolo Grillo, ex Cittadella con un passato in Serie B

News recenti che potrebbero piacerti

athletic palermo rafforza suoL’Athletic Club Palermo piazza il colpo Grillo: esperienza, talento e identità siciliana - L’Athletic Club Palermo mette a segno un acquisto di spessore per il proprio reparto offensivo: Paolo Grillo, attaccante classe 1997 cresciuto nel vivaio rosanero, ha firmato un accordo triennale che ... Da goalsicilia.it

athletic palermo rafforza suoPeccato Athletic Palermo, passa in vantaggio ma si fa rimontare dalla Nissa: sfuma l'aggancio al primo posto - 1 nel recupero del match interrotto lo scorso 9 novembre al 18° minuto. Si legge su palermotoday.it

Palermo, Inzaghi detta le sue regole - Chiaro il progetto tattico ma anche la necessità di non dare nulla per scontato («nessuno ha il posto ... Come scrive corrieredellosport.it

Athletic Palermo, lavori in corso per il futuro: il sogno è Giorgio Perinetti - L’Athletic Palermo, società neopromossa in Serie D programma il futuro. tuttomercatoweb.com scrive

Serie D, primo ko al Velodromo per l’Athletic Club Palermo: passa la Nissa - 1 nel match con la Nissa, recupero del match interrotto lo scorso 9 novembre al 18° minuto. Segnala livesicilia.it

Dionisi ha ritrovato il suo vero Palermo - La vittoria contro il Sassuolo ha sancito l’importanza dell’attaccante finlandese ma nello stesso tempo ha detto che nella squadra ci sono anche altre cose. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Athletic Palermo Rafforza Suo