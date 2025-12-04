L' ateneo inclusivo discrimina le divise

Caro Direttore, è notizia di questi giorni che l'Università di Bologna ha negato l'attivazione di un corso di laurea in filosofia ad una quindicina di ufficiali dell'Esercito italiano. Sono rimasto perplesso, sconcertato ed indignato sia dalla notizia, sia dal silenzio della Presidenza della Repubblica in quanto da italiano e da vecchio ufficiale di carriera ero ancora convinto che il Comandante Supremo delle Forze Armate fosse ancora il Presidente della Repubblica. Pazienza, dovrò rileggermi tutta la Costituzione che, da quel che si dice, è la più bella del mondo. Cordialmente, Leonardo Cecca Rivalta (Pc) Caro Leonardo, la tua lettera conferma ciò che, purtroppo, denuncio da anni: in questo Paese non esiste più un dibattito serio, non esiste più la cultura, non esiste più l'università come luogo della conoscenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

