L' ateneo inclusivo discrimina le divise
Caro Direttore, è notizia di questi giorni che l'Università di Bologna ha negato l'attivazione di un corso di laurea in filosofia ad una quindicina di ufficiali dell'Esercito italiano. Sono rimasto perplesso, sconcertato ed indignato sia dalla notizia, sia dal silenzio della Presidenza della Repubblica in quanto da italiano e da vecchio ufficiale di carriera ero ancora convinto che il Comandante Supremo delle Forze Armate fosse ancora il Presidente della Repubblica. Pazienza, dovrò rileggermi tutta la Costituzione che, da quel che si dice, è la più bella del mondo. Cordialmente, Leonardo Cecca Rivalta (Pc) Caro Leonardo, la tua lettera conferma ciò che, purtroppo, denuncio da anni: in questo Paese non esiste più un dibattito serio, non esiste più la cultura, non esiste più l'università come luogo della conoscenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Insieme - gruppo di rappresentanza. Eternxlkz · DRESS!. La Carriera Alias è realtà all’UMG! Un risultato che rende il nostro Ateneo più moderno, giusto e inclusivo. Grazie al nuovo regolamento, chi vive un’incongruenza tra identità di genere e dati anagrafici p - facebook.com Vai su Facebook
L'ateneo "inclusivo" discrimina le divise - Il caso degli ufficiali dell'Esercito ai quali l'Università di Bologna ha negato l'accesso a un corso di filosofia è l'emblema di questa degenerazione culturale ... Scrive msn.com
"Ateneo diviso in due, frattura da ricomporre" - La sua elezione arriva in un momento di enormi trasformazioni di fronte alle quali ... Riporta ilrestodelcarlino.it
L'Ateneo di Cagliari sempre più inclusivo, ecco i percorsi per gli studenti con disabilità - Giorgia, Davide, Elena tre studenti dell'Università di Cagliari, tre percorsi di studio diversi, tre storie di vita unite dal comune denominatore, la disabilità. Si legge su ansa.it
L'Ateneo di Cagliari è inclusivo, percorsi per studenti disabili - Giorgia, Davide, Elena tre studenti dell'Università di Cagliari, tre percorsi di studio diversi, tre storie di vita unite dal comune denominatore, la disabilità. Secondo ansa.it