L’Airone Bernacci vola su Ascoli-Forlì, posticipo della 17ª giornata del girone B di serie C, in programma lunedì (ore 14.30) in terra picena. L’ex bomber cesenate – 42 primavere il prossimo 15 del mese – in carriera ha vestito le maglie, tra le altre, di Cesena, Bologna e Livorno, ma è nella città delle cento torri che ha vissuto le stagioni migliori. Qui ha eletto lo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ terreno di caccia prediletto (79 presenze e 31 gol con l’Ascoli, in B, nel biennio 2007-08 e 2009-10), per poi transitare, una volta imboccato il viale del tramonto, anche da Forlì (22 apparizioni e 3 reti, nel 2013-14, in Lega Pro – Seconda Divisione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’assist di Bernacci, doppio ex, al Forlì: "Ad Ascoli senza paura: sorpresa possibile"