L' Asp consegna il morto sbagliato a una famiglia in lutto Bufera a Catania

AGI - È bufera sull'Azienda sanitaria provinciale di Catania dopo quanto accaduto all' ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, paese nel Catanese dove, a casa dei familiari a lutto, è stata portata la bara con all'interno il defunto 'sbagliato'. Uno scambio avvenuto all'ospedale, dove si sono verificati due decessi nelle stesse ore. Il Pd ora chiede all'Asp una verifica interna. Una delle due salme doveva essere riconsegnata ai familiari, mentre l'altra era in attesa del nulla osta per essere affidata ai parenti. Per un grossolano errore c'è stato lo scambio dei cadaveri, che addirittura sono stati vestiti con gli indumenti scelti dai familiari, l'uno con gli abiti dell'altro. 🔗 Leggi su Agi.it

