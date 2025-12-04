L’artista di piazza Repubblica | Un omaggio A modo mio

Nei giorni scorsi alcuni esercenti di piazza della Repubblica hanno fatto una scoperta curiosa: nella fontana della piazzetta spuntava qualcosa. Ma cosa? Avvicinandosi, tutto è apparso più chiaro: una strana installazione, una scultura raffigurante due braccia rivolte al cielo che sorreggono un cuore. Chi l’ha collocata? Perché si trova lì? Sono state queste le prime domande che si sono rincorse fin dalle prime ore del giorno. I dubbi sono durati qualche ora, finché martedì pomeriggio il sindaco Alan Fabbri ha lanciato un appello sui social: “Artista, palesati”. E l’artista si è fatto avanti: si chiama Hxoro, è originario delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

