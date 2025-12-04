Una web app senza precedenti che offre percorsi personalizzati guidati dalle emozioni grazie all’ Intelligenza Artificiale. E poi percorsi tattili, videoracconti in Lis, percorsi tematici in Comunicazione Alternativa Aumentativa, audioguide per adulti e bambini. Una rivoluzione nel segno dell’ accessibilità universale va in scena alla Galleria Nazionale dell’Umbria, che abbatte tutte le barriere cognitive e sensoriali con un grande progetto reso possibile grazie ai fondi Pnrr. "E’ l’ultimo tassello del puzzle dopo l’abbattimento delle barriere architettoniche del 2022. Sono strumenti che la Galleria mette a disposizione di tutti, in qualsiasi momento e con tutti i linguaggi della comunicazione" dice il direttore Costantino D’Orazio che con orgoglio e parecchia emozione racconta il progetto frutto di due anni di lavoro, con l’ascolto e il coinvolgimento diretto di persone, famiglie e associazioni che vivono la disabilità ogni giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arte senza barriere. Rivoluzione alla Galleria