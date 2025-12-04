L’arte di Umberto Giunti e quella copia di Gentile da Fabriano

Si è tenuto a Fabriano il convegno su Umberto Giunti, figura rimarchevole di eclettico artista, a cui ha partecipato anche Gianni Mazzoni, storico dell’arte e priore della Contrada della Giraffa. Nel 1927 Umberto Giunti, allora professore all’Istituto senese di Belle Arti, ricevette da Ernesto Moscatelli (noto imprenditore fabrianese) l’incarico di realizzare una copia a grandezza naturale della celebre pala dipinta da Gentile da Fabriano nel 1423 per Palla Strozzi. L’imponente opera, uno dei gioielli degli Uffizi, era destinata alla sacrestia della chiesa fiorentina di Santa Trinita. La copia, eseguita con straordinaria fedeltà, rimase per alcuni anni nella cappella di palazzo Moscatelli a Fabriano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte di Umberto Giunti e quella copia di Gentile da Fabriano

