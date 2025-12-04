L' Arsenal batte il Brentford e allunga in vetta Impresa Leeds contro il Chelsea Pari Liverpool
Ribaltone Aston Villa contro il Brighton: sotto 2-0, vince 4-3. Successi per Crystal Palace e Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Foden fa esplodere di gioia l'Etihad Stadium! Il City di Guardiola batte il Leeds all'ultimo respiro trascinato dal talento inglese e dalla rete di Gvardiol e si porta a -4 dall'Arsenal capolista
L'ARSENAL BATTE IL BAYERN MONACO Finisce 3-1 il big match tra Arsenal e Bayern Monaco. Il match si apre al 22' con un colpo di testa di Timber che porta in vantaggio l'Arsenal. Il Bayern Monaco trova il pareggio al 32' con Lennart Karl: tiro di sinistro
Arsenal-Brentford 1-1: gol e highlights
Premier League, i risultati: Savona-gol, Nottingham-Man United 2-2. L'Arsenal allunga - Sono appena terminate le cinque partite in programma nel pomeriggio di Premier League.