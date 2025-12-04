L' Arsenal batte il Brentford e allunga in vetta Impresa Leeds contro il Chelsea Pari Liverpool

Ribaltone Aston Villa contro il Brighton: sotto 2-0, vince 4-3. Successi per Crystal Palace e Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Arsenal batte il Brentford e allunga in vetta. Impresa Leeds contro il Chelsea. Pari Liverpool

