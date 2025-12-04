L’arrivo della Fiamma Olimpica in Italia | ecco le esperienze su Airbnb

È un giorno destinato a entrare a pieno ritmo nella storia dello sport italiano. Ebbene sì, la Fiamma Olimpica ha toccato in queste ore il suolo nazionale, segnando un nuovo e rilevante passo verso gli ‘inimitabili’ Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Dopo la cerimonia bellissima ad Atene, la torcia è attesa nel tardo pomeriggio a Roma. Alle ore 18:00, verrà accolta dal Presidente della Repubblica al Quirinale. Il tutto inaugurando simbolicamente il countdown verso i Giochi. TUTTO LO SPIRITO DI MILANO CORTINA 2026. Con la mission primaria di avvicinare il pubblico allo spirito di Milano Cortina, Airbnb ha lanciato, lo scorso 18 novembre, 26 nuove esperienze con atleti Olimpici e Paralimpici. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

