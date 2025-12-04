Largo Maradona ci risiamo Commercianti contro il Comune | Dal ponte dell’Immacolata chiuderà di nuovo

A distanza di quasi due mesi dal tavolo istituzionale del 20 ottobre, convocato dopo il sequestro delle attività commerciali di Largo Maradona, gli operatori commerciali del posto denunciano che nulla è cambiato, e annunciano nuove drastiche misure: la Bodega de Dios, attraverso un comunicato sui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Largo Maradona, ci risiamo. Commercianti contro il Comune: "Dal ponte dell’Immacolata chiuderà di nuovo"

