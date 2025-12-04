Largo Maradona chiuso Comune contro i commercianti | Non inviato nessun documento

Nuova bufera su Largo Maradona, con i commercianti che hanno annunciato una nuova chiusura di protesta per il giorno dell'Immacolata. Era già accaduto a metà ottobre, dopo che le forze dell'ordine avevano chiuso il chiosco nello slargo dei Quartieri spagnoli e consegnato agli esercenti una multa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Largo Maradona chiuso, Comune contro i commercianti: "Non inviato nessun documento"

Leggi anche questi approfondimenti

Largo #Maradona chiude dal ponte dell’#Immacolata per protesta contro il sequestro dei chioschi: stop a cittadini e turisti Il comunicato su Instagram: "Le due unità mobili sono provviste di regolare licenza ambulante itinerante. L'Amministrazione Comunale nu - facebook.com Vai su Facebook

#napoli, chiude ancora #largo maradona: «L'area non sarà più fruibile a chiunque» Vai su X

Largo Maradona chiuso, Comune contro i commercianti: "Non inviato nessun documento" - La nota di Palazzo San Giacomo: "Incontro quasi un mese fa, poi non abbiamo più saputo nulla" ... Riporta napolitoday.it

Il Murale di Maradona ai Quartieri, nuovo scontro Comune-commercianti: chiuso per protesta dall’8 dicembre - I commercianti del Largo Maradona contro il Comune: "Non rispettati gli impegni, chiuderemo di nuovo il Murale al pubblico dalla Festa dell'Immacolata" ... Secondo fanpage.it

Il Comune: da esercenti nessun progetto - Sulla querelle relativa a Largo Maradona arriva la replica del Comune di Napoli alla protesta annunciata dai commercianti. Secondo rainews.it

Largo Maradona verso una nuova serrata: scontro ancora aperto tra esercenti e Comune - Il Largo Maradona potrebbe chiudere di nuovo: esercenti e Comune si accusano sulla mancata regolarizzazione delle attività e sui sequestri della Municipale. Scrive stylo24.it

Murale di Maradona chiuso al pubblico dall’8 dicembre: “L’area resterà inaccessibile” - ] ... Da pianetazzurro.it

Nuova protesta nella piazza del murale di Maradona - per le attrazioni di Largo Maradona, la piazza dei Quartieri Spagnoli a Napoli che ospita il murale dedicato all'indimenticato campione argentino ... Si legge su rainews.it