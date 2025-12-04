Largo Maradona chiude dal ponte dell’Immacolata per protesta | stop a cittadini e turisti contro il sequestro dei chioschi
Dal ponte dell’Immacolata Largo Maradona non sarà più accessibile a cittadini e turisti. A comunicarlo è Antonio “Bostik” Esposito tramite una nota ufficiale su Instagram, nella quale vengono spiegate le ragioni della protesta legata al sequestro delle due unità mobili e al mancato rispetto degli accordi presi con l’amministrazione comunale per la riqualificazione dell’area. Stop a cittadini e turisti al Largo Maradona: i dettagli. Si legge nella nota: “Avviso alla cittadinanza dal ponte dell’Immacolata il murale di Maradona non sarà più fruibile alla cittadinanza e ai turisti. In data 14 ottobre 2025 il servizio autonomo Polizia U. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? ULTIM'ORA - #Napoli: Largo #Maradona, arriva il triste annuncio - facebook.com Vai su Facebook
Giorno libero per i giocatori del Napoli ? Beukema approfitta della giornata concessa da Conte per visitare la città con la famiglia Giro nei vicoli di Napoli e soprattutto visita al Largo Maradona #SSCNapoli #Beukema #SpazioNapoli Vai su X
Largo Maradona chiude dal ponte dell’Immacolata per protesta: stop a cittadini e turisti contro il sequestro dei chioschi - Dal ponte dell’Immacolata Largo Maradona non sarà più accessibile a cittadini e turisti: ecco tutti i dettagli ... Secondo ilnapolista.it
Chiude ancora il Largo Maradona, l’annuncio de “La Bodega de Dios”: “Stop dal Ponte dell’Immacolata” - Dopo la prima chiusura, lo scorso 14 ottobre a seguito del sequestro di alcune attività commerciali, arriva una nuova serrata. Segnala msn.com
Largo Maradona, ci risiamo. Commercianti contro il Comune: "Dal ponte dell’Immacolata chiuderà di nuovo" - Secondo gli esercenti/proprietari dell'area, il Comune non si sarebbe impegnato a rimuovere i sigilli posti alle loro attività lo scorso 14 ottobre, questo nonostante il reciproco impegno a risolvere ... Da napolitoday.it
Il Murale di Maradona ai Quartieri, nuovo scontro Comune-commercianti: chiuso per protesta dall’8 dicembre - I commercianti del Largo Maradona contro il Comune: "Non rispettati gli impegni, chiuderemo di nuovo il Murale al pubblico dalla Festa dell'Immacolata" ... Segnala fanpage.it
Largo Maradona chiuso, Comune contro i commercianti: "Non inviato nessun documento" - La nota di Palazzo San Giacomo: "Incontro quasi un mese fa, poi non abbiamo più saputo nulla" ... napolitoday.it scrive
Nuova protesta nella piazza del murale di Maradona - per le attrazioni di Largo Maradona, la piazza dei Quartieri Spagnoli a Napoli che ospita il murale dedicato all'indimenticato campione argentino ... Secondo rainews.it