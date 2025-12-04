In serata il Comune di Napoli ha risposto agli ambulanti dei Quartieri Spagnoli che hanno – diciamo – dichiarato sciopero, ossia hanno fatto sapere che dal week-end dell’Immacolata il piazzale (abusivo) diventato il tempio laico di Maradona sarà chiuso ai turisti e ad altri per protesta contro il sequestro dei chioschi. Il Comune ha risposto e ha fatto notare che ci sono delle leggi e che se gli ambulanti non rispettano le suddette leggi, rimarranno abusivi e quindi soggetti a sequestri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Largo Maradona abusivo, il Comune di Napoli: "stiamo ancora aspettando la documentazione degli esercenti per regolarizzarli"