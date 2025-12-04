Largo all' inclusività al pattinodromo il primo campionato nazionale disabilità
Sabato 6 dicembre, al pattinodromo coperto di Via Ribolle, arriva il primo campionato italiano per gli atleti con disabilità che praticano il pattinaggio artistico, il pattinaggio corsa, il pattinaggio freestyle e lo skateboarding: una scommessa che la Federazione Italiana Sport Roteellistici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
