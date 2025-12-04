L’Arena di Verona diventa un caso di studio per gli studenti della Luiss

L’analisi scientifica dell’impatto economico, sociale e turistico dell’Arena di Verona approda tra i banchi della Luiss Guido Carli di Roma come esempio di attività di ricerca e di gestione dell’impresa culturale in Italia. Lo studio realizzato da Nomisma sul valore generato dall’ Arena Opera Festival è infatti diventato una case history per le studentesse e gli studenti del Master in European Cultural Governance (Euculture) della Luiss School of Government, diretto dal Professor Luciano Monti. Dopo essere stati presentati a Milano, davanti a una platea di imprenditori, e a Verona, in un evento dedicato agli stakeholder cittadini, i risultati dello studio sono stati illustrati da Stefano Trespidi, Vicedirettore artistico della Fondazione Arena di Verona, anche ai giovani allievi dell’Ateneo intitolato a Guido Carli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

