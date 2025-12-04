Lanzini e Tammone musica e disegni
Prende il via domani alle 21 nella chiesa di Ribolla la rassegna ’ Suoni di Natale fra le antiche Pievi ’ organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con l’associazione ’ Amici del Quartetto ’. Protagonisti della prima serata (ingresso gratuito) saranno il clarinetto di Giovanni Lanzini e le matite e i pastelli di Dominga Tammone (nella foto) che con il loro spettacolo ’ Christmas Swing ’ celebrano a ritmo di swing, di sketch e di fantasia la gioia del Natale, fra alcuni degli ’standard’ natalizi più conosciuti e una selezione di celeberrimi brani che spaziano tra America ed Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
