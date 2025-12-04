Lanzada cade elicottero in località Le Prese | soccorsi in azione
Incidente aereo questa mattina attorno alle 8,30 a Lanzada, in località Le Prese: un elicottero è precipitato in una zona impervia, nello stesso punto dove, alcuni giorni fa, si è verificata la frana che ha spazzato via un tratto di strada.Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Le immagini dell'elicottero precipitato a Lanzada - facebook.com Vai su Facebook
**Sondrio: cade un elicottero con 5 persone a bordo** - Un elicottero, con cinque persone a bordo, è precipitato al suolo a Lanzada, in provincia di Sondrio. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Cade elicottero in Valtellina, si cercano 4 persone - A bordo risulterebbero quattro persone che al momento sono disperse. Riporta gazzettadelsud.it
**Sondrio: salvi i passeggeri dell'elicottero precipitato** - Sono tutti salvi i passeggeri dell'elicottero precipitato questa mattina poco prima delle 8. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it