Lanzada cade elicottero in località Le Prese | soccorsi in azione

Sondriotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente aereo questa mattina attorno alle 8,30 a Lanzada, in località Le Prese: un elicottero è precipitato in una zona impervia, nello stesso punto dove, alcuni giorni fa, si è verificata la frana che ha spazzato via un tratto di strada.Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

