L' anticiclone dell' Immacolata salva il weekend lungo | che tempo farà

Il maltempo ha le ore contate: dopo un giovedì nero con piogge, temporali e locali nubifragi al Sud, già da domani le condizioni atmosferiche andranno incontro a un progressivo miglioramento che sarà palese soprattutto tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre, giornata dell'Immacolata, grazie alla rimonta di un anticiclone che riporterà tempo più stabile e soleggiato. Arriva il "blocco anticiclonico". L'attuale vortice ciclonico è destinato ad allontanarsi sempre di più verso Est: a quel punto entreranno venti di Maestrale che spazzeranno via le nuvole dal Centro-Sud. Il sole, dopo una lunga assenza, è destinato a tornare sulla nostra penisola a parte l'estremo Sud con residui disturbi ma scarsi fenomeni limitati soltanto alla giornata di sabato 6 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'anticiclone dell'Immacolata "salva" il weekend lungo: che tempo farà

