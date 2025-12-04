Lando Norris non cambia verso Abu Dhabi | Un weekend come un altro Se non vincessi non ho rimpianti

Lando Norris si è presentato concentrato e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina si andrà ad assegnare il titolo, con tre piloti ancora in lizza e l’inglese che cercherà di difendere il margine di vantaggio conquistato nelle ultime settimane. Il portacolori del team McLaren si presenta all’atto conclusivo del campionato con 408 punti contro i 396 di Max Verstappen (-12) ed i 392 di Oscar Piastri (-16). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lando Norris non cambia verso Abu Dhabi: “Un weekend come un altro. Se non vincessi non ho rimpianti”

