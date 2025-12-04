Landini condanni senza ambiguità FdI chiede prese di posizione per le parole di Grondona

Le parole di Franco Grondona che dai social, prima della manifestazione, aveva dichiarato che " se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia. Noi non abbiamo paura. Così finiamo sulle pagine dei giornali e poi sono affari del governo dire che picchiano gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l’occupazione a Genova " hanno scatenato inevitabili reazioni. È stato il Giornale a rivelare le parole dello storico esponente della Fiom, che danno la misura di quello che si sta muovendo nel sottobosco dei movimenti antagonisti al governo. " Siamo a Genova e la cornice è la mobilitazione per l’ex Ilva di Cornigliano, stabilimento che lo stesso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha assicurato che non chiuderà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

