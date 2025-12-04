L’Ancona in semifinale di rigore Il prossimo ostacolo è il Francavilla
unipoMezia 4 ancona 5 d.c.r UNI (4-3-3): Gariti; Pettorossi, De Santis, Gemini, Suffer (38’ st Valle); Marianelli (24’ st Morelli), Buchel, Amadio (44’ st Binaco); Okojie (24’ st Della Pietra), Lancioni (41’ st Ippoliti), Colau. A disp. Pierandrei, Esposito, Fonzi, Manu. All. Casciotti. ANCONA (4-2-3-1): Mengucci; De Luca, Bonaccorsi (1’ st Rovinelli), Petito, Sparandeo; Miola, Proromo; Zini (15’ st Cericola), Meola (15’ st Attasi), Teraschi (15’ st Plini); Babbi (34’ st Kouko). A disp. Salvati, Ceccarelli, Matese, Calisto. All. Maurizi. Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia. Reti: Cericola 21’ st, Della Pietra 40’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
#ancona avanti in #coppa italia (ancora ai rigori), #pomezia ko: in semifinale doppia sfida con il Francavilla Vai su X
Unipomezia sfortunata ai calci di rigore: Ancona in semifinale - facebook.com Vai su Facebook