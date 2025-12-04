Lampedusa altre cinque vittime sulla rotta del Mediterraneo centrale Uno è un minore

Dall’inizio dell’anno almeno 1.100 persone sono sparite fra le onde. Save the children: “Tragedia inaccettabile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Lampedusa, altre cinque vittime sulla rotta del Mediterraneo centrale. Uno è un minore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Lampedusa, saline di #Priolo, saline di #Trapani e #Paceco, fiume #Pollina e pantano #Lentini. Queste le cinque aree naturali siciliane per le quali sono stati finanziati da Roma altrettanti progetti prioritari di ripristino ambientale, complessivamente per oltr - facebook.com Vai su Facebook

È morta. Dopo cinque giorni di viaggio della speranza su un barcone, una bambina di sei anni era finalmente arrivata a Lampedusa. Qualche ora fa, è morta. Morte cerebrale. Perché? Perché durante quell’odissea nel Mediterraneo non aveva né mangiato né Vai su X

Il 3 ottobre di 12 anni fa il naufragio di Lampedusa, il Mediterraneo resta un grande cimitero - Dal 2016 questo giorno è riconosciuto come Giornata nazionale della Memoria e dell'Accoglienza. Secondo ansa.it

Dignità e memoria. A Lampedusa per non dimenticare il 3 ottobre e per le vittime senza nome - Era la notte del 3 ottobre 2013 quando, a poca distanza dalla costa, la vita di quasi 400 persone che cercavano di raggiungere l'Europa fu inghiottita nel mare. Segnala huffingtonpost.it

Lampedusa, naufragio migranti del 2013: oggi il ricordo delle vittime - Trecentosessantotto è il numero di migranti che il 3 ottobre 2013 persero la vita in mare a largo dell'isola di Lampedusa. Da tg24.sky.it

Migranti, un'imbarcazione si è ribaltata vicino a Lampedusa. Almeno 20 vittime, altrettanti dispersi - Ministro Piantedosi: "Urgente la prevenzione" ... Da rainews.it

Migranti, un'imbarcazione si è ribaltata vicino a Lampedusa. Almeno 27 vittime, anche minori - Meloni: "Sgomento e compassione per la tragediai". rainews.it scrive

Naufragio Lampedusa:vittime salite a 339 - Mentre nel Canale di Sicilia avviene una nuova tragedia a Lampedusa non è ancora terminata la conta delle vittime del naufragio del 3 ottobre scorso. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it