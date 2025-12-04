L' Ambrogino d' oro al nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Milano

. Andrà ai militari dell'Arma una delle prestigiose benemerenze civiche meneghine, che saranno assegnate il prossimo 7 dicembre, il giorno - appunto - di Sant'Ambrogio, il patrono del capoluogo lombardo. Un'onorificenza che quest'anno, premiando i carabinieri radiomobolisti su proposta della leghista Silvia Sardone, riconosce l'impegno, l'abnegazione e il coraggio di chi, giorno e notte, garantisce la sicurezza dei milanesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Ambrogino d'oro al nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Milano

