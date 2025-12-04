Soffia ormai da tempo un vento di novità in Piazza Grande con progetti culinari firmati Fazzuoli che mirano a conquistare ogni tipo di clientela. I ristoranti Lancia d’Oro e Logge Vasari gestiti rispettivamente da Maurizio e Andrea Fazzuoli e dalle loro consorti, con l’ingresso nelle attività dei loro figli (Valentina e Martina, Elisa e Riccardo), hanno spinto sull’acceleratore e affiancato alla ristorazione di altissimo livello due nuovi progetti: una linea di pasticceria artigianale dall’emblematico nome “Fazzuoli” composta da varie tipologie di panettoni, cantucci e dolci tipici del Natale disponibile in vendita e in degustazione al ristorante Lancia d’Oro e un ricercato ed elegante servizio di cocktail bar di cui fruire alle Logge Vasari in ogni momento della giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’altro volto delle Logge Vasari: ristorazione sì, ma anche mixology