L’altro ispettore conquista Oltre tre milioni di spettatori è stato il programma più visto

Buona, anzi buonissima la prima. “L’altro ispettore“ martedì sera ha calamitato il pubblico televisivo, mettendo in cassaforte un risultato di tutto rispetto. Secondo i dati Auditel trasmessi dal Comune le prime due puntate, andate in onda martedì in prima serata su Rai Uno, hanno visto sintonizzati 3.184.000 spettatori, pari al 18% di share, risultando così il programma più seguito della serata televisiva. La serie, diretta da Paola Randi e co-prodotta da Rai Fiction – Anele – Rai Com, interamente girata a Lucca, porta sullo schermo le indagini dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, interpretato da Alessio Vassallo, rientrato nella sua città natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

