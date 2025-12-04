L’altro ispettore conquista Oltre tre milioni di spettatori è stato il programma più visto
Buona, anzi buonissima la prima. “L’altro ispettore“ martedì sera ha calamitato il pubblico televisivo, mettendo in cassaforte un risultato di tutto rispetto. Secondo i dati Auditel trasmessi dal Comune le prime due puntate, andate in onda martedì in prima serata su Rai Uno, hanno visto sintonizzati 3.184.000 spettatori, pari al 18% di share, risultando così il programma più seguito della serata televisiva. La serie, diretta da Paola Randi e co-prodotta da Rai Fiction – Anele – Rai Com, interamente girata a Lucca, porta sullo schermo le indagini dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, interpretato da Alessio Vassallo, rientrato nella sua città natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stasera è andata in onda la seconda puntata de "L'altro ispettore" Vi sta piacendo la nuova fiction della Rai con Alessio Vassallo e Francesca Inaudi? - facebook.com Vai su Facebook
#AscoltiTv: L’altro ispettore batte i turchi. La Juve supera Belve e Floris Vai su X
“L’altro ispettore“ conquista. Oltre tre milioni di spettatori è stato il programma più visto - Fotografia di gran caratura, la città si “vede“ tanto ed è bellissima, piace meno la parlata “fiorentina“. Da msn.com